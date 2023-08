Nederlandse bondscoach schuift Belgen de favorietenrol toe voor WK en stelt: “Mathieu is alleen bezig om met Nederland te winnen”

Volgens Koos Moerenhout is België het te kloppen land op het WK wielrennen. De Nederlandse bondscoach gelooft echter in de kracht van Oranje.

“Zij (de Belgen) hebben drie sterke speerpunten, maar daarnaast ook nog eens een aantal andere renners die in een bepaalde koerssituatie ook kansrijk kunnen zijn. Je mag hen zeker dé te kloppen ploeg noemen. Dat wil niet zeggen dat wij geen kans hebben”, aldus Moerenhout bij Wielerflits.

Kopmannen Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle hebben met respectievelijk Jasper Philipsen en Wout van Aert ploeggenoten bij de Belgen, maar de bondscoach twijfelt niet aan hun ‘patriottisme’. “Je kunt het als een nadeel zien, maar het kan misschien ook wel een voordeel zijn. Ik maak me overigens weinig zorgen dat de ploegbelangen een rol gaan spelen. Ik ben overtuigd dat beiden vol voor hun land gaan koersen. Dylan is al van het begin van het seizoen honderd procent gemotiveerd voor dit WK. En ook Mathieu is alleen bezig om met Nederland de wereldtitel te pakken. Ik denk niet dat merkbelangen daar tussenkomen. Natuurlijk kun je vooraf scenario’s verzinnen en uittekenen. Dat laat ik echter voor wat het is.”

Moerenhout verwacht verder veel van Denemarken en Frankrijk. Het weer zal volgens de Nederlander niet zo’n grote rol spelen.

“Ik zie op de weersvoorspellingen de hoeveelheid regen voor zondag met de dag minder worden, terwijl er nu vooral zaterdag veel buien worden verwacht. Regen kan wel een extra factor in de wedstrijd worden. Het is een stadscircuit, veel draaien en keren, zebrapaden etc. Voor de technische renners kan dat een voordeel zijn. Het positioneren zal daardoor nog belangrijker worden. Dat is het met droog weer overigens al vanwege de vele bochten in de stad. In Yorkshire was het WK vier jaar geleden eind september en was het een stuk kouder. Nu wordt er zo’n 16 à 17 graden Celsius voorspeld, dus de kou in combinatie met de regen zal veel minder een rol gaan spelen”, klinkt het.