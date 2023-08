Tuinvrienden Banneux zorgen voor verse groentjes op kamp van Chiro Olva

De Tuinvrienden van Banneux hielden een inzamelactie voor de kookouders van Chiro Olva die mee op kamp trekken naar Leopoldsburg. Zo kregen ze heel wat verse groenten mee op kamp. "Korte keten, ook wel de lokale strategie genoemd, heeft talloze voordelen", zo vinden ze bij de Tuinvrienden van Banneux. "Ecologisch gezien is het een pak beter. Zo zijn er geen onnodige tussenstops of zinloze kilometers die je favoriete fruit of groente aflegt. Op die manier weet je ook waar je voedsel vandaan komt. Ook zijn de groenten verser dan vers: ze komen rechtstreeks uit de volkstuinen van Banneux in dit geval. En wat is er lekkerder dan koken met verse groenten?”