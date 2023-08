Ze at enkel fruit en dronk al zes jaar geen water meer: extreem dieet wordt vegan influencer fataal

Vegan influencer Zhanna Samsonova (39), op sociale media bekend als Zhanna D’Art en ‘rawveganfoodhef’, is overleden. De vrouw leefde op een extreem dieet, voornamelijk bestaande uit fruit, en had al meer dan zes jaar geen water meer gedronken.

Tien jaar lang volgde Zhanna Samsonova een rauw plantaardig dieet, enkele jaren geleden ging ze voor een nog extremer dieet dat bestond uit groenten fruit, zonnebloempitten, fruitsmoothies en sappen. “Ik eet simpel voedsel. Ik hou ervan om mijn eigen recepten te creëren en anderen te inspireren om gezonder te eten”, aldus de influencer op sociale media. Want het was een levensstijl die ze graag ook online deelde met haar meer dan 16.000 volgers op Instagram. Daar deelde ze filmpjes over haar lievelingsfruit, recepten en tips voor wie ook over wilde schakelen naar het rauwe dieet.

“Ik heb dit niveau pas bereikt na vijf jaar op een volledig rauw veganistisch dieet. Ik zie mijn lichaam en geest elke dag transformeren. Ik hou van mijn nieuwe ik en grijp nooit meer terug naar de gewoontes die ik vroeger gebruikte”, vertelde ze over haar ervaring. Ze beweerde ook dat ze er jonger uitzag dan haar vrienden dankzij haar dieet: “Ik voel me erg verdrietig als ik de meeste van mijn leeftijdsgenoten zie. Door junkfood zien ze er veel ouder uit dan hun leeftijd.”

De vrouw, die volgens haar vrienden een eetstoornis had, werd in de laatste weken van haar leven zo zwak van haar dieet dat ze praktisch aan haar bed gekluisterd was. De influencer was al zeventien jaar door Azië aan het reizen en zou daar ook volgens haar moeder gestorven zijn aan een “cholera-achtige” infectie die verergerd werd door haar extreem restrictieve eetpatroon. Haar vrienden zouden nog gesmeekt hebben dat ze een arts zou zien, maar ze weigerde.

(Lees verder onder de foto)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik heb zeven jaar lang toegekeken. Toen ik ze in Sri Lanka opnieuw zag, was ik verbaasd dat ze nog steeds kon bewegen”, vertelt vriendin Olga Chernyaeva aan de Russische krant Novye Izvestia. “Ik probeerde met haar te praten, haar te overtuigen om hulp te zoeken bij artsen, testen te doen. Ik liet haar naar haar lichaam kijken in de spiegel, op foto’s. Maar haar overtuigen was onmogelijk”.

Samsonova overleed uiteindelijk op 21 juli op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in Maleisië. De officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld omdat haar familie haar lichaam probeert terug te krijgen naar Rusland, waar haar familie leeft.