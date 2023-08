VIDEO. Alarmbellen gaan opnieuw af: Chinees tennistalent zakt voor tweede keer op korte tijd in elkaar tijdens wedstrijd

Yibing Wu heeft deze week opnieuw voor paniek gezorgd in de tenniswereld. Het Chinese talent - momenteel nummer 90 van de wereld - zakte in elkaar tijdens zijn wedstrijd in de eerste ronde van de Mubadala Citi DC Open. Wu stond op dat moment 4-1 voor tegen Yosuke Watanuk.

Eerder dit seizoen maakte Wu ongeveer hetzelfde mee tijdens Wimbledon. De Chinees zakte toen in elkaar tijdens een match tegen Frances Tiafoe. Dokters gaven Wu destijds groen licht om verder te spelen, maar dat was nu niet het geval want de tennisser gaf op. Over de oorzaak is momenteel nog geen uitsluitsel.