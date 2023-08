Einde van een tijdperk: legendarische doelman Gianluigi Buffon zet punt achter carrière van 28 jaar

Gianluigi Buffon zou stoppen met voetballen. De keeper wou aanvankelijk doorgaan tot het WK in 2026, maar door aanhoudende blessures zou hij nu toch vroeger dan verwacht een punt moeten zetten achter zijn carrière. Dat meldt ‘La Gazzetta dello Sport’.

De Italiaanse recordinternational Buffon zou zijn keepershandschoenen aan de haak hangen. De keeper speelt momenteel voor Parma, waar hij een contract tekende tot 2024. Nu zou hij in samenspraak met de club besloten hebben om dit contract te ontbinden door zijn blessureleed in de afgelopen jaren.

Buffon kon bijna alles winnen in zijn carrière behalve de Champions League. Die bleef altijd op zijn verlanglijst staan. De keeper beleefde zijn glorieperiode met Juventus en ging daarna ook even naar PSG, maar kwam in 2021 terug naar Italië om bij Parma te spelen.

Volgens “La Gazetta dello Sport” zou Buffon ook al een nieuwe jobaanbieding gekregen hebben. Hij wordt genoemd als delegatiehoofd van de Italiaanse nationale ploeg. Als recordinternational met 176 caps lijkt hij hier de geknipte man voor.

