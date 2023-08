Van Kate Middleton tot J. Lo: deze celebs bewijzen dat de sleehak terug is

Wandelen op hakken is een kunst die niet iedereen even goed beheerst. Terwijl iemand als Margot Robbie laat zien dat het ook elegant kan, zie jij er met een paar stiletto’s misschien uit als een wankele Bambi. Natuurlijk bestaan er wat trucjes om te leren wandelen op hakken, maar je stiletto’s inruilen voor een paar sleehakken is wellicht de makkelijkste techniek. En celebs als Jennifer Lopez en Kate Middleton bewijzen dat dat ook nog eens heel fashionable kan zijn.

Bij zomers schoeisel denken we als vanzelf aan espadrilles en daarin zijn we duidelijk niet de enigen. Luchtig, elegant én comfortabel: wat wil een mens nog meer? Door de hoogte van de hak zorgvuldig te kiezen, kan je je look bovendien meer of minder gekleed maken. Kate Middleton, Letizia van Spanje en Natalie Portman werden de afgelopen tijd bijvoorbeeld met een paar espadrille-hakken gespot en bewijzen dat die qua stijl niet moeten onderdoen voor ‘klassieke’ hakken.

LEES OOK:

© Jordan Pettitt-WPA Pool/Getty Images

Het houdt echter niet op bij espadrilles. Ook de kurken sleehak is terug van weggeweest. We hadden eerlijk gezegd niet gedacht dat we dit schoeisel ooit nog zouden zien, maar wanneer vrouwen als Amal Clooney en Jennifer Lopez ermee worden gespot, weet je dat er sprake is van een comeback.

© Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images

Nog steeds niet overtuigd? Dan is een aparter paar sleehakken misschien meer je ding. Sterren als Alexa Chung en Lily-Rose Depp zijn niet bang om te experimenteren.