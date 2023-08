Hoe bereiden de WK-favorieten zich voor? Golfen met Van der Poel, hard trainende Van Aert en een piek voor Pogacar

Zondag staat de wegrit op het programma op het Super WK in Glasgow. Met Van Aert, Evenepoel en Philipsen hebben de Belgen drie favorieten in de top 4 van de bookmakers. Hoe bereiden de Belgen en de andere favorieten zich voor op strijd voor de regenboogtrui?

België: lange trainingen voor Van Aert, criteriums voor Philipsen en Tourmalet voor Evenepoel

Het Belgische team heeft straks op het WK drie favorieten voor de zege: Wout Van Aert, Jasper Philipsen en Remco Evenepoel. Deze week werkte Van Aert op twee dagen tijd meer dan 400 km af als voorbereiding op de lange WK wegrit. Na de geboorte van zijn tweede zoon deed Van Aert het even rustiger aan, maar die rustperiode is nu dus duidelijk voorbij.

Jasper Philipsen kende een fantastische Tour de France met vier ritoverwinningen in de sprint. De renner van Alpecin-Deceuninck won ook de groene trui en wou die dan ook graag tonen in de na-Tourcriteriums. Dit weekend won hij nog in de Draai van de Kaai en werkte daarmee zijn vijfde (!) criterium af. “Het is redelijk druk geweest. Ik heb vier criteriums gereden. Vrijdag stond er voor het eerst geen op mijn programma, maar toen heb ik getraind voor het WK in Glasgow. Ik heb me wel kunnen bezighouden,” laat Philipsen optekenen voor de Draai van de Kaai.

Van Aert en Philipsen op het criterium in Herentals. — © FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Evenepoel besloot na zijn derde overwinning in San Sebastian nog een paar ritten van de Vuelta te verkennen voor hij afreist naar Glasgow. De regerend wereldkampioen fietste de Tourmalet op, waar hij collega-renner Bruno Armirail van Groupama-FDJ tegenkwam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nederland: een potje golf voor Van der Poel

Mathieu Van der Poel maakt naast de Belgen ook zeker kans om wereldkampioen te worden in Glasgow. De Nederlander werkte in juli de Tour af waar hij meermaals een fantastische lead-out kon doen voor zijn ploeggenoot Philipsen. In de tweede week van de Tour kreeg Van der Poel last van een verkoudheid, maar hij lijkt nu wel helemaal genezen. “In de derde week van de Tour de France ben ik wat beter geworden, dus ik hoop dat dat positief is richting het WK,” zei Van der Poel. Afgelopen week stond hij nog ontspannen op het golfterrein.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Slovenië: Hoogste drempelwaarde ooit voor Pogacar

Maandag kondigde de Sloveense wielerbond aan dat Tadej Pogacar dan toch naar het WK in Glasgow zou gaan. De nummer twee van de Tour liet in eerste instantie de na-Tourcriteriums links liggen omdat hij rust nodig had. Nu weten we dus waarom: hij staat zondag aan de start van de wegrit. Pogacar liet op Instagram afgelopen week nog weten dat hij op de Champs-Elysées zijn hoogste drempelwaarde ooit liet opmeten. Vorig jaar eindigde hij als 19de op het WK, kan hij dit jaar beter doen?

Pogacar in een aanval met Nathan Van Hooydonck op de Champs-Elysées. — © REUTERS

Denemarken: ideale omstandigheden voor Pedersen

Mads Pedersen weet wat het is om wereldkampioen te worden. In 2019 won hij in een sprint met Trentin en Küng het goud in Harrogate. Het waren toen barre omstandigheden met veel regen en laat dat nu ook de weersvoorspelling zijn voor zondag. De Deen verkeert duidelijk in topvorm, want naast Jordi Meeus was hij de enige die Philipsen kon verslaan in een massasprint in de Tour. Hij krijgt naar Glasgow ook een ijzersterke Deense ploeg mee met Asgreen, Skjelmose, Kragh Andersen, Bjerg, Cort, Morkov en Honoré.

Pedersen werd wereldkampioen in 2019. — © BELGA

“Mads is net als Kasper Asgreen heel goed uit de Tour gekomen”, vertelde de Deense bondscoach bij TV2. “Fysiek zijn ze in orde, maar ze hebben ook veel zelfvertrouwen. Ze hebben finales gereden in zware Touretappes, die veel weg hadden van een scenario uit een klassieker of een WK-wedstrijd.”

Frankrijk: Alaphilippe geeft op in San Sebastian en favorietenrol voor Laporte?

Christophe Laporte zou helemaal klaar zijn voor het WK in Glasgow volgens zijn ploegmaat Dylan Van Baarle. “Ik heb die jongen meegemaakt op trainingskampen en dit moet hem goed liggen. Ik zie hem als één van de favorieten. Er zijn altijd van die jongens uit de tweede lijn, die je een soort van vergeet, maar toch heel goed zijn. Christophe is er eentje van, schrijf hem maar op’, aldus Van Baarle in zijn podcast In Koers.

Alaphilippe staat er dan weer wat minder goed voor. Hij stond ook aan de start van de Classica San Sebastian, maar hij haalde er de finish niet. De ploegmaat van Evenepoel bij Soudal Quick-Step zat in de Tour de France een aantal keer in de vroege vlucht, maar kon geen enkele keer finishen bij de eerste vijf.