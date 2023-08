CREG gaat tariefverhoging van Elia weigeren

Vorige week wees Elia bij de publicatie van de halfjaarcijfers nog op de toenemende vraag naar elektriciteit en een sneller dan verwachte energietransitie. Elia vraagt een hoger rendement op het kapitaal dat nodig is om zijn infrastructuurinvesteringen te financieren, klonk het. In de periode 2023-2027 is sprake van een investeringsplan van 7,2 miljard euro.

Elia liet eerder al weten dat het vragende partij is voor een verhoging van de nettarieven met zowat 80 procent om toekomstgerichte investeringen te financieren. In mei werd een voorstel voor de tarieven in de periode 2024-2027 overgemaakt aan de federale energieregulator. Dat zou voor de consument neerkomen op een gemiddelde stijging van 47 euro per jaar. Maar de CREG zal het voorstel dat nu op tafel ligt in september weigeren, laat de instantie weten aan La Libre.

Ook valt te lezen dat het voorgestelde hoger rendement op eigen vermogen in het voorstel, een meerkost van 100 miljoen euro per jaar met zich meebrengt. Dat bedrag, te verhalen via de elektriciteitsfactuur, zit niet vervat in de verhoging met 80 procent waarvan sprake is.

Nieuw voorstel

Normaliter worden de Elia-tarieven in november vastgelegd door de CREG. Na een weigering, zou Elia een nieuw voorstel moeten indienen. Bij de toelichting van de halfjaarcijfers zei Elia dat het in september een antwoord verwacht van de CREG en dat het indien nodig verdere aanpassingen zal doen en een nieuw voorstel indienen.