SINT-TRUIDEN

De Truiense voedselbank Team Hope heeft nieuw (voorlopig) onderdak gevonden in de oude BMW-garage Beelen op de Diestersteenweg in Sint-Truiden. In afwachting van de goedkeuring van een nieuwbouwproject in het pand zal de voedselbedeling daar doorgaan. “We zijn opgelucht dat we weer kunnen opstarten zoals het hoort ”, zeggen voorzitter Jean-Paul Mathijs en zijn rechterhand Luc Jacobs.