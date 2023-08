Albanese bende kraakt automaten in ziekenhuiscafetaria’s: tot 48 maanden cel gevraagd

Drie Albanezen hebben zich woensdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor 17 diefstallen in ziekenhuizen en in beenhouwerijen in Vlaanderen. In Limburg sloegen ze toe bij Jessa en het ZOL. Er zijn celstraffen van 16 tot 48 maanden gevraagd en een boete van 800 euro.

Het trio verblijft sinds februari achter de tralies in de Hasseltse gevangenis. De verdachten zijn 19, 23 en 42 jaar oud. Twee van hen woonden samen op een appartement in Antwerpen en de oudste had een vast adres in Heist-op-den-Berg. Speurders konden de bende aan de feiten linken door de specifieke werkmethode. Meermaals slepen ze in gat in een nooddeur of forceerden die met een koevoet. Vervolgens kraakten ze de automatische cashsystemen. Ook was er nagenoeg altijd in de buurt een Renault Clio te zien die op de naam van de echtgenote van één van de betichten stond. Daarnaast waren er nog camerabeelden en de telefoniegegevens die het trio deden hangen.

Slagerijen

In de nacht van oud op nieuw sloegen ze toe in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt door een toegangsdeur open te slijpen. De nacht voordien waren twee verdachten al gepasseerd in Campus Salvator. Vaak was de schade groter dan de buit. Ook het ZOL in Genk kreeg het gezelschap over de vloer. Op 28 november vorig jaar verschaften ze zich toegang en gingen met 23.000 euro uit een kluis en cashboxen aan de haal. Twee maanden eerder waren ze ook al in het ziekenhuis Sint-Barbara in Lanaken gepasseerd na het kraken van de nooddeur.

Buiten Limburg sloegen ze nog toe in de hospitalen van Bonheiden en Waregem. Daarnaast vond de bende in de filialen van slagerij Renmans in nagenoeg heel Vlaanderen nog een geliefd slachtoffer. Volhardend waren ze wel. Op 15 november vorig jaar probeerden ze in te breken bij voedingswinkel ERPA in Beringen. Na het opmerken van een buurman namen ze de vlucht om een dag later terug te keren. Via het eerder gemaakte gat drongen ze de winkel deze keer met succes binnen.

“Zware depressie”

De procureur vorderde 48 maanden cel voor de oudste verdachte, die in 2013 in Luik al een veroordeling opliep voor diverse inbraken. “Ik had een heel zware depressie. Ik wist niet goed wat ik aan het doen was”, luidde zijn uitleg. “Is dat een excuus? U wist wel heel goed wat u aan het doen was, want het was heel goed georganiseerd”, pareerde de rechter. Voor de 23-jarige had de procureur 3 jaar cel in petto. Net zoals de veertiger bekende hij het merendeel van de feiten. “Wij zijn elkaar op café tegengekomen en daar hebben wij onder invloed van alcohol alles geregeld. Ik was gokverslaafd en had schulden,” aldus de Albanees. Voor de jongste van de bende is 16 maanden cel gevraagd. Volgens het parket was hij bij een feit betrokken, verleende onderdak aan een kompaan en in zijn gsm zijn foto’s van slijpschijven, gebruikt bij de inbraken, aangetroffen.

De verdediging vroeg om straffen met uitstel voor de twee oudste beklaagden. “In Albanië zaten ze in de armoede en hoorden dat ze in het rijke westen als een God in Frankrijk zouden leven. Alleen stelden ze hier vast dat het geld niet zomaar naar ze gegooid wordt.” Voor de jongste verdachte vroeg de verdediging de vrijspraak. Vonnis op 6 september.