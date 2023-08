VIDEO. Terwijl zijn doublure veeg uit de pan krijgt (en mag vertrekken), toont Thibaut Courtois zijn fabuleuze traptechniek bij Real

Real Madrid speelt vannacht in de Verenigde Staten een oefenpartij tegen Juventus. Thibaut Courtois zal in doel plaatsnemen, maar wie weet doet de Rode Duivel ook even mee als spits. Op trainingsbeelden is namelijk te zien hoe Courtois de ene na de andere bal perfect tegen de netten knalt en zo - naar eigen zeggen - een “overwinning” boekt.