Onze reporter in Texas, waar de F-35’s gemaakt worden: “Nog steeds niet gevalideerd door VS”

Fort Worth, Texas

Na een fel debat besliste België in november 2018 om 34 F-35-gevechtsvliegtuigen te kopen als opvolger van de F-16. Kost: 4,5 miljard euro. Acht ervan zijn nu in de maak in de fabriek van Lockheed Martin, Fort Worth, Texas. In december zijn de eerste twee klaar. Probleem: de nieuwste upgrade is nog niet gevalideerd door de Verenigde Staten. Zolang blijven de twee Belgische F-35’s in stock.