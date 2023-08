Boeren, grappen maken en heksenverhalen zijn het lange leven van Staf (100): “Mijn geheim? Elke dag doe ik eerst mijn linkersok aan”

Al bijna honderd jaar lang is Staf in de ban van boeren. Daarnaast is hij de eeuwige grapjesmaker en maakte hij zijn kinderen en kleinkinderen soms wat bang met zijn heksenverhalen. Op 1 augustus mocht hij 100 kaarsjes uitblazen. “Mijn geheim? Ik doe elke dag eerst mijn linkersok aan”, lacht Staf.

Op 1 augustus 1923 werd Staf geboren als jongste telg van het gezin Mangelschots in Balen, dat maar liefst tien kinderen telde. “Wij waren thuis met vijf jongens en vijf meisjes. Ik was de jongste”, vertelt Staf. Als kind hielp hij thuis graag mee op de boerderij. Hij ging ook altijd op zijn klompen naar school in Schoor (Balen). Als jonge twintiger leerde hij Lea kennen op Kerkhoven kermis. Op 25 juni 1955 stapten de twee in het huwelijksbootje en exact negen maanden later werd hun zoon Jean geboren.

Na zijn huwelijk verhuisde Staf van Balen naar Lommel naar de Overmaai. Tot twee jaar geleden woonde hij nog altijd op diezelfde plek, maar na een val trok hij in bij zijn plusdochter Wies en schoonzoon René in Gelderhorsten. Staf werkte als arbeider op Vieille Montagne. Zijn hobby’s waren vooral boeren en kaarten. De boerenstiel had hij van jongs af aan meegekregen en was ook echt zijn ding. Hij had zelf koeien, schapen en een paard.

Samen met zijn familie vierde Staf dinsdag zijn 100ste verjaardag. — © nma

Heksenverhalen

Ook kaarten deed Staf graag. Dat deed hij wekelijks met de gepensioneerden op Den Horst, maar door corona stopte deze bezigheid. Staf is ook altijd een verteller geweest. Vaak vertelde hij verhalen over heks Boterlien. Als de kinderen langskwamen, kwamen steeds weer die heksenverhalen boven. En die waren soms best eng. Zo eng dat de kinderen met een bang hartje terug naar huis fietsten. Ook grappen uithalen en moppen vertellen op familiefeesten deed Staf graag samen met zijn neefje Jef. Als die twee aan de grappen begonnen, stond iedereen er in een kring rond. Die konden met z’n tweetjes een hele avond vertellen.

Nu geniet Staf bij Wies en René van een rustige oude dag in een vertrouwde omgeving. Hij geniet van de gewone dingen en van lekkere koekjes, want hij is een echte snoeper. “Mijn geheim om zo oud te worden? Ik doe altijd eerst mijn linkersok aan”, lacht Staf. “Dat brengt geluk. Kijk maar: ik ben vandaag al 100 jaar geworden.”

Staf Mangelschots

Geboortedatum: 1 augustus 1923

Geboorteplaats: Balen

Huidige woonplaats: Gelderhorsten (Lommel)

Beroep: arbeider op de Vieille Montagne in Balen

Echtgenoot: Willekens Lea (†)

Kinderen: Wies (78), Swa (79), Jean (67) en Alida (†)

Kleinkinderen: Christel (57), Fons (56), Patrick (54), Eddy (53), Danny (56), Alida (55), Alex (54), Sandra (51), Anne (†)

Achterkleinkinderen: Shana, Jelmer, Lauren, Lindy, Maikel, Ben, Stefanie, Joyce, Senna

Achterachterkleinkinderen: Owen, Feline, Xem, Joren, Floris, Fonne, Leon, Louis, Laïs, Mathieu, Dexter, Louia