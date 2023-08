Paradijselijk strand uit ‘The beach’ opnieuw twee maanden afgesloten: overtal aan toeristen brengt natuur schade toe

Maya Bay, het beroemde parelwitte strand uit de film The beach, wordt tijdelijk gesloten. Sinds de lancering van de film, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, is het paradijselijke strand op de Thaise archipel Ko Phi Phi een populaire vakantiebestemming. Het strand werd eerder al voor langere tijd gesloten om de natuur te beschermen, nu wordt het opnieuw tijdelijk gesloten tijdens het regenseizoen.

Na de lancering van de Hollywoodfilm The beach in 2000 groeide Maya Bay uit tot een populaire toeristische trekpleister. Jarenlang trokken toeristen massaal naar het verder onbewoonde eiland Phi Phi Leh om er zich te vergapen aan het strand en de baai. Maar op die manier veranderde het paradijs snel in een nachtmerrie. Tientallen boten meerden elke dag aan en beschadigden de riffen en koralen. Diersoorten zoals de zwartpunthaaien verdwenen en het afval stapelde zich op.

Op aandringen van mariene biologen beslisten de autoriteiten daarom in juli 2018 om Maya Bay te sluiten. Het populaire strand werd drieënhalf jaar afgesloten voor bezoekers om zo de kwetsbare ecosystemen de kans te geven zich te herstellen. Pas in januari 2022 werd het strand opnieuw geopend voor vakantiegangers, maar dan wel onder striktere regels. Zo zijn boten niet langer toegestaan in de baai, zwemmers en snorkelaars evenmin. Het aantal bezoekers werd ook teruggebracht.

Nu hebben de autoriteiten volgens de krant Bangkok Post opnieuw beslist het strand tijdelijk te sluiten, meer bepaald tijdens het regenseizoen van 1 augustus tot 30 september. Naast natuurherstel speelt ook de veiligheid een rol. De meeste bezoekers komen namelijk met traditionele sloepen vanuit het naburige eiland Phi Phi Don, maar in het regenseizoen kunnen de golven hoog zijn en is het voor de boten moeilijker om aan te meren in Loh Sama Bay, vanwaar de bezoekers nu naar Maya Bay lopen. Het zou de bedoeling zijn om het strand elk jaar twee maanden af te sluiten in de periode augustus-september.