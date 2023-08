Elio, een Italiaanse politiehond, heeft een poging tot geldsmokkel verijdeld door tijdens een patrouille in een busstation in de buurt van Florence 1.075.600 euro op te sporen. Het geld zat verstopt in twee koffers. De eigenaar van de tassen is een Chinees staatsburger die in Italië woont. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Elio kreeg vast een extra hapje na de vondst.