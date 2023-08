Franse evacuatievlucht uit Niger had ook Belgen aan boord, Italiaanse vlucht met 87 passagiers geland

Op de eerste Franse evacuatievlucht uit Niger zaten ook Belgen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna in de nacht op woensdag gezegd. Intussen is ook een Italiaanse evacuatievlucht uitgevoerd.

De vlucht uit Niamey landde rond 1.30 uur op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Aan boord van waren 262 passagiers, onder wie twaalf baby’s. Colonna had eerder aangegeven dat de geëvacueerde passagiers “bijna allemaal landgenoten” waren. Na het landen van het vliegtuig verklaarde ze voor de pers op Charles de Gaulle dat er ook Belgen, Nigerianen, Portugezen, Ethiopiërs en Libanezen op de vlucht zaten.

In de loop van de nacht zal ook een tweede Franse evacuatievlucht landen, aldus nog Colonna. Naast Fransen zitten ook in dat toestel Belgen, net als Nigerianen, Duitsers, Canadezen, Amerikanen, Oostenrijkers en Indiërs. Concrete aantallen zijn niet bekend.

110 Belgen in Niger

Zowat 1.200 Fransen zijn geregistreerd op de consulaire lijsten in Niger. Zowat 600 van hen hebben volgens de autoriteiten aangegeven te willen terugkeren. België heeft weet van zo’n 110 landgenoten in Niger. Eerder had de FOD Buitenlandse Zaken al laten weten dat Belgische onderdanen en “belanghebbenden” die hebben aangegeven dat ze Niger willen verlaten, met Franse vliegtuigen zouden worden geëvacueerd.

Italiaanse vlucht

In Rome is woensdagochtend vroeg dan weer een Italiaanse evacuatievlucht uit Niger geland. Aan boord waren 87 passagiers, zo maakte de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani bekend. Persbureau ANSA schrijft dat het bij de 87 passagiers onder anderen om 36 Italianen, 21 Amerikanen, 4 Bulgaren en 2 Oostenrijkers ging. Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn er minder dan 500 Italianen in Niger, van wie een negentigtal in de hoofdstad Niamey.

In Niger heerst onrust als gevolg van de staatsgreep van vorige week woensdag. De democratisch verkozen president Mohamed Bazoum werd van de macht verdreven, generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider.

Niger heropent grenzen met vijf landen

Intussen heeft Niger de land- en luchtgrenzen met vijf buurlanden heropend, zowat een week na de militaire staatsgreep in het Afrikaanse land. Dat maakte een van de coupplegers dinsdagavond bekend op de nationale televisie. Alle land- en luchtgrenzen van Niger waren vorige week woensdag gesloten op de avond van de coup waarbij de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht werd verdreven. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider.

Nu zijn de grenzen met Algerije, Burkina Faso, Libië, Mali en Tsjaad weer opengegaan. De beslissing kwam er enkele uren na een eerste Franse evacuatievlucht uit de hoofdstad Niamey. Ook een Italiaanse evacuatievlucht vertrok er al.