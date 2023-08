GOAT Jan Frodeno kondigt afscheid van het triatlon aan

Het afscheid van Jan Frodeno komt niet als een verrassing. Frodissimo was de voorbije jaren op de sukkel met blessures en werd voorbijgestoken door een flitsende jonge generatie triatleten, met de Noren Blummenfelt en Iden op kop. 2023 was bovendien altijd zijn vooropgezette pensioenjaar geweest.

In het vorige decennium was Frodeno ontegensprekelijk de beste triatleet van de planeet. Het is altijd een beetje onzinnig om tijdperken te vergelijken, maar onder ex-atleten en kenners gold Frodeno als de GOAT van de sport. “Hij is de allergrootste triatleet aller tijden”, stelde Luc Van Lierde - toch ook zelf tweevoudig wereldkampioen en ex-wereldrecordhouder - eerder duidelijk in onze krant. “Olympisch kampioen, twee keer wereldkampioen op de halve afstand en drie keer wereldkampioen Ironman op Hawaï… Hij heeft alles gewonnen en alle records gebroken. Hij heeft het allerhoogste bereikt wat er te bereiken valt in onze sport.”

Samen met Kristian Blummenfelt is Frodeno de enige triatleet die zowel olympisch kampioen (op de korte afstand) als wereldkampioen Ironman (op de lange afstand) kon worden. Met drie wereldtitels op Hawaï moet hij enkel Mark Allen en Dave Scott - legendes uit de begindagen van de sport - laten voorgaan. In 2016 zette hij in Roth een fabelachtig wereldrecord Ironman neer. Frodeno had genoeg aan 7 uur, 35 minuten en 39 seconden om 3,86 kilometer te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en een marathon te lopen. Twee jaar geleden zou hij in volle coronaperiode nog eens bijna acht minuten sneller gaan. Nadien luidden vele blessures het begin van het einde in. Vorig jaar miste hij door een infectie van de heup zijn allerlaatste Ironman van Hawaï.

Frodeno neemt op tien september wel deel aan het WK Ironman, maar door een recent ingevoerde beurtrol vindt de strijd om het wereldkampioenschap bij de mannen dit jaar plaats in Nice.