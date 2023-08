Eindelijk op beeld: snookertalent Ben Mertens verbaast vriend en vijand door onmogelijke situatie om te zetten in winst

Luca Brecel mag dan wel wereldkampioen snooker zijn, in België loopt nog een toptalent rond: Ben Mertens. De 18-jarige Oost-Vlaming is momenteel nummer 73 van de wereld en plaatste zich vorige week voor de European Masters (22-27 augustus), het tweede rankingtoernooi van het seizoen.

En hoe! Mertens stond tegen veteraan Gary Wilson (WST 14) 3-4 en 0-60 in het krijt. Onze landgenoot had dus een snooker nodig om zijn vel te redden in de partij naar vijf winnende frames. Dat lukte echter en na een strijd op het groene laken trok Mertens de stand gelijk, om vervolgens ook het beslissend frame te winnen: 5-4.

De beelden:

De 18-jarige Oost-Vlaming was de wedstrijd overigens sterk begonnen met een break van 113. Wilson sloeg meteen terug met eentje van 78, maar Mertens liep via een 100 break uit naar 3-1. In frame vijf miste hij framebal mom een 4-1 voorsprong te nemen.