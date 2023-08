Melexis krikt prognoses op: omzetgroei tussen 14 en 16 procent verwacht voor 2023

Melexis heeft de winst- en omzetprognoses voor dit jaar opgetrokken. Dat meldt de chipbakker gespecialiseerd in chips voor de automobielsector woensdag bij de publicatie van de cijfers voor het tweede kwartaal. De omzet ging in de periode april-juni 14 procent hoger, de nettowinst 9 procent.

De kwartaalomzet landde op 236,7 miljoen euro, de nettowinst op 51,9 miljoen euro. De bedrijfswinst of ebit-winst (winst voor intresten en belastingen) steeg 18 procent tot 67,5 miljoen euro. De drie cijfers liggen boven de analistenverwachtingen van nieuwsagentschap Bloomberg.

“Gezien we een gestage groei hebben kunnen realiseren, verhogen we onze omzet en winstverwachtingen voor het volledige jaar”, zegt CEO Marc Biron in het persbericht. “Verder verwachten we vandaag een hoger bedrag aan investeringen dan voorzien aan het begin van 2023, voornamelijk omwille van de vlotte uitvoering van de bouw van onze nieuwe ‘probing-fabriek’ in Maleisië.”

Melexis verwacht voor heel 2023 voortaan een omzetgroei tussen 14 en 16 procent, tegenover plus 11 tot 16 procent voorheen. Het bedrijf heeft daarbij hogere winstmarges in gedachten. Zo zou de brutomarge boven 45 procent uitkomen (voorheen rond 45 procent) en de bedrijfsmarge rond 27 procent (voorheen rond 26 procent). De investeringen zouden dit jaar afklokken op ongeveer 100 miljoen euro, 30 miljoen euro meer dan de vorige prognose. Voorts verwacht het Bel20-bedrijf 245 tot 250 miljoen euro omzet in het derde kwartaal.

Ook komt er in oktober, net als een jaar eerder, een interimdividend van 1,3 euro per aandeel.

Melexis spint al langer garen bij de hoge vraag naar halfgeleiders in de automobielsector. Er gaan steeds meer chips in de voertuigen, een trend die bovendien aansterkt door de elektrificatie van het wagenpark.