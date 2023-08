Waarom je vandaag in schoolzones maar 30 km per uur mag rijden

Wie vandaag in een schoolomgeving de zone 30-borden ziet oplichten, moet niet denken dat het einde van de schoolvakantie onaangekondigd met een maand vervroegd is. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) test vandaag alle dynamische zone 30-borden om te controleren of ze naar behoren werken en om eventueel herstellingen uit te voeren zodat alle borden tegen de echte start van het schooljaar perfect werken.