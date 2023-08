VIDEO. Met de grijns: Lewis Hamilton haalt nog eens de gespierde taal boven met uithaal naar ploegmakker Max Verstappen

De Brit reed op Spa-Francorchamps naar een vierde plek met zijn Mercedes en is tot op 1 punt genaderd van de derde plek in de WK-stand, die van Fernando Alonso. Maar mocht Hamilton in een Red Bull zitten...

“Als ik in Sergio’s auto zat, had Verstappen het absoluut niet zo gemakkelijk als nu”, lachte Hamilton in een interview. “Maar het is nu eenmaal wat het is. Ik kan op dit moment niet eens de strijd aangaan met Red Bull. Wat kan ik doen? Hun auto is acht tienden tot een seconde per ronde sneller. Daar valt niets tegenin te brengen. Het is wat het is. Helaas kan ik er niets aan veranderen. Als Red Bull een keertje uitvalt, is er iets mogelijk. Anders niet.”

