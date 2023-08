Code geel voor regen en onweer: intense buien met rukwinden van 70 kilometer per uur mogelijk

Van woensdagmiddag tot donderdagochtend kondigt het KMI in het hele land code geel af voor onweer. “Vanaf woensdagmiddag tot donderdagochtend wordt de atmosfeer zeer onstabiel, waarbij er intense buien gaan vallen en er onweer mogelijk is”, aldus de weerdienst. “Heel plaatselijk is hagel mogelijk, maar het is vooral de wind die de aandacht vraagt. Tijdens de buien zijn er rukwinden van 70 kilometer per uur mogelijk en plaatselijk kan dit nog meer zijn tijdens de meest intense exemplaren. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag komen er nog buien voor, maar wordt de atmosfeer iets minder onstabiel met een kleinere kans op onweer. Er is dan echter nog steeds kans op rukwinden van 70 kilometer per uur of nog iets meer.”

Vooral in het zuiden van het land kan veel regen vallen. Er kan daar 30 tot 40 liter per vierkante meter vallen op 24 uren tijd en zeer plaatselijk nog wat meer, aldus het KMI. “Vandaar opteren we voor een code geel voor de provincie Luxemburg. Elders kunnen er in de namiddag felle (onweers)buien ontstaan, waarbij er zeer plaatselijk behoorlijk wat neerslag kan vallen, maar waarbij minder dan 25 procent van de provincie de drempelwaarde overschrijdt.”

Daarom wordt het noodnummer 1722 door Binnenlandse Zaken geactiveerd. Wie voor storm- en/of wateroverlast bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Er wordt gevraagd om bij voorkeur het e-loket te gebruiken.

Het nummer 1722 dient enkel voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Bij mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112.

De bedoeling van het e-loket en nummer 1722 is om de noodcentrale 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.