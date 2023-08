Jacques Borlée krijgt zijn zin en mag twee extra Tornados meenemen naar WK atletiek

De Belgian Tornados trekken op vraag van bondscoach Jacques Borlée niet met zes, zoals gepland, maar met acht naar het WK in Boedapest. Dat is dinsdag bevestigd vanuit de atletiekbond aan Belga.

De zes snelste 400 metermannen van 2023 zijn in juiste volgorde Dylan Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin, Florent Mabille, Robin Vanderbemden en Kevin Borlée. Jacques Borlée wilde echter graag zijn twee poulains Jonathan Sacoor en Jonathan Borlée meenemen naar Boedapest, en daar is Belgian Athletics nu mee akkoord gegaan. Officieel kunnen er maar zes mannen worden ingeschreven, maar door die te spreiden over de Mixed Relay en de mannelijke 4x400 meter kunnen er toch acht atleten meegenomen worden.

Dylan Borlée en Alexander Doom lopen in Boedapest ook de individuele 400 meter. Julien Watrin komt in actie op de 400 meter horden.

Bij de Belgian Cheetahs worden er gewoon zes atleten aangeduid: Cynthia Bolingo, Helena Ponette, Naomi Van Den Broeck, Camille Laus, Imke Vervaet en Hanne Claes.