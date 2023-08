Régine, de zus van Ronny Mosuse (52), overleden: “Niet uit te drukken spijt”

“Dierbare familie, vrienden en collega’s van Régine”, staat te lezen op Facebook. “Met immense tegenzin en een niet uit te drukken spijt moeten we jullie meedelen dat Régine gisteren overleden is aan de gevolgen van haar ziekte.”

Régine Mosuse was net als haar broers Ronny en Robert - die in 2000 op amper 30-jarige leeftijd overleed - een muzikante. Ze speelde onder meer basgitaar bij Venus in Flames en was erg geliefd in de muziekwereld. Dat bewijzen de vele berichten die collega’s posten op haar Facebookpagina. Hoe goed ze kon zingen, bewees ze in 2021 ook nog in het VTM-programma The best of. Daar coverde ze samen met broer Ronny Higher than the sun van Natalia.

(lees verder onder de video)

“Met grote droefenis melden we het heengaan van Régine Mosuse. Rust zacht, Régine. Zoveel mooie herinneringen… Schone mens bovenal. Veel sterkte voor haar familie en ook en vooral haar zoon Josse, die voor haar alles was. Doe ginder de groeten aan John Lennon”, staat te lezen op de Facebookpagina van Venus in Flames.

Mike Naert, directeur van Het Depot in Leuven, verwoordt zijn verdriet als volgt. “RIP Régine Mosuse . Plots, maar blijkbaar niet zo plots is ze er niet meer. Ze wilde blijkbaar niemand tot last zijn en we moeten er niet melodramatisch over doen heeft ze zelf nog gezegd ... We gaan die wens respecteren en ik ga gewoon zeggen dat ze een bloem was, bij wie ik elke keer ik ze zag, las of hoorde moest glimlachen. Vandaag laat ik toch een stevige traan. Say hello to Robert. Veel sterkte Ronny, William en Josse.”