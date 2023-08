School herdenkt plots overleden Ilyas (5): “We gaan je niet vergeten”

In de vrije basisschool ’t Brugske in Dadizele was er dinsdagavond een korte herdenkingsplechtigheid voor Ilyas Desmet. De 5-jarige jongen overleed op zaterdag 15 juli aan een hartfalen de donderdag voordien. Zijn klasgenootjes zongen samen een liedje en lieten gekleurde ballonnen op. “Want Ilyas hield van de regenboog.”

Midden in de zomervakantie kwamen heel wat kinderen met hun ouders samen op de speelplaats van ’t Brugske, de vrije basisschool in Dadizele. Ze herdachten daar de kleine Ilyas Desmet. De jongen zou in september in het eerste leerjaar starten. Op donderdag 13 juli werd hij in de kinderopvang De Pagadder getroffen door een hartfalen. “Net op een van de leukste dagen van de kinderopvang. De kinderen hadden genoten van een dag op de pop-up Dadipark. En dan gebeurde er iets wat we nooit meer willen meemaken”, aldus Domien Bekaert, directeur van de school. Na zijn hartfalen werd Ilyas nog overgebracht naar het ziekenhuis in Gent, maar alle hulp kwam te laat. (Lees verder onder de foto)

De kleine Ilyas was erg graag gezien in de school. — © if

De afscheidsplechtigheid voor Ilyas ging de donderdag na zijn overlijden door, maar dinsdagavond organiseerde de school nog een herdenkingsmoment. “De afscheidsplechtigheid was er één voor grote mensen, maar we vinden het belangrijk dat ook de kinderen nog eens kunnen praten over Ilyas”, aldus Domien. De klasgenootjes van de derde kleuterklas trokken samen met de drie kleuterjuffen van de voorbije drie jaren de klas in. Daar werd hen een passend verhaaltje voorgelezen en werden er foto’s van het voorbije schooljaar getoond. Buiten kon men volop knutselen voor Ilyas. Zo maakten de kinderen een kaartje dat werd vastgemaakt aan een ballon. “We kiezen niet voor witte, maar verschillend gekleurde ballonnen. Ilyas hield ook van de regenboog.” Nadat zijn klasgenootjes samen een liedje zongen over kaarsjes zette de directeur het liedje ‘Alle kleuren’ van K3 op. Bij de woorden ‘alle kleuren van de regenboog’ lieten de kinderen de ballonnen los. (Lees verder onder de foto)

De leerlingen knutselden voor hun vriendje. — © bfr

Maar ook na de mooie, serene herdenkingsplechtigheid zijn de leerkrachten en de leerlingen van de vrije basisschool Ilyas zeker nog niet vergeten. “Ook de komende maanden gaan we nog verschillende zaken doen om hem te herdenken. “We maken een herinneringsboekje, richten een onthaalhoekje in en zullen ook iets op Ilyas zijn verjaardag doen. Nee Ilyas, we gaan je zeker niet vergeten.”