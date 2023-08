Hoog bezoek op de Tourmalet: Remco Evenepoel verkent Vuelta-rit met aankomst op loodzware Franse klim

Remco Evenepoel (23) bleef na de Clásico San Sebastián in de buurt om enkele Vuelta-ritten te verkennen. Dinsdag stak hij de grens met Frankrijk over om de Tourmalet te beklimmen. Hij werd alvast goed ontvangen op de loodzware Pyreneeënklim.

De finish van de dertiende etappe van de Vuelta ligt dit jaar in Frankrijk, op de Col du Tourmalet. Eerder in die etappe moeten de renners ook over de Col d’Aubisque en de Col de Spandelles. Een korte, maar pittige rit van 134 kilometer.

Evenepoel werd bij Chez Octave, een bar op de Tourmalet, goed ontvangen. De wereldkampioen was trouwens niet de enige profrenner die de berg beklom dinsdag. Evenepoel ging onder meer op de foto met Bruno Armirail (Groupama-FDJ), de man die hem tijdens Luik-Bastenaken-Luik 2022 nog even probeerde te volgen.

Komende zondag staat Evenepoel als een van de favorieten aan de start van het WK in het Schotse Glasgow. Op vrijdag 11 augustus doet ‘de aerokogel’ ook een poging om de wereldtitel tijdrijden te pakken.