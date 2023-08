NASA ontvangt ‘hartslag’-signaal van verloren ruimtesonde Voyager 2

Vanop aarde werden op 21 juli enkele geplande commando’s naar de ruimtesonde gestuurd. Maar dat verliep niet helemaal volgens planning. Die commando’s zorgden er uiteindelijk voor dat de antenne van de Voyager 2 zich twee graden wegdraaide van de planeet aarde. Daardoor kan de sonde nu geen signalen meer naar de aarde sturen en dus ligt de communicatie tussen Voyager 2 en de antennes van het Deep Space Network van NASA plat.

Het was normaal wachten tot 15 oktober op een nieuw signaal van de sonde. Op die datum zou de Voyager 2 zijn positie automatisch opnieuw instellen en zich opnieuw op de aarde richten. Het is één van de voorgeprogrammeerde manoeuvres van de ruimtesonde. Maar NASA heeft nu toch al een teken van leven ontvangen. Het Deep Space Network heeft dinsdag een signaal opgevangen van de Voyager tijdens een reguliere scan van de ruimte. “Een beetje zoals het horen van de ‘hartslag’ van het ruimtevaartuig”, zegt het Jet Propulsion Lab van NASA. Zo wordt nu bevestigd dat de ruimtesonde nog steeds signalen uitzend en dus nog steeds operationeel is.

De Voyager 2 werd in augustus 1977 gelanceerd voor de verkenning van de vier grote buitenplaneten van ons zonnestelsel. Eind 2018 verliet de sonde ons zonnestelsel en bereikte ze de eindeloze ruimte tussen de sterren, het zogeheten interstellaire medium. De Voyager vliegt momenteel op zo’n 19,9 miljard kilometer afstand van de Aarde. (sgg)