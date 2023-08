Incident in flat in Bilzen: vrouw zwaargewond

In een appartementsblok in de Sint-Lambertuslaan in Bilzen is dinsdagavond een vrouw zwaargewond geraakt bij een ruzie. Het slachtoffer werd met een ladderwagen naar beneden gebracht onder het oog van de buren.

“Er was wat kabaal en even later stond in de straat heel wat politie, een ziekenwagen, de mug en ook de brandweer. Een oudere vrouw is flink gewond geraakt”, vertelt een buur. Omwonenden zagen hoe de vrouw de eerste hulp kreeg van het toegesnelde medisch urgentieteam. De brandweer van de zone Oost-Limburg was opgeroepen om de gewonde vrouw van de bovenverdieping naar beneden te halen. Ze is onder begeleiding van de spoedarts naar het ziekenhuis gebracht.

© Tom Palmaers

In de buurt vrezen ze dat de vrouw het slachtoffer werd van familiaal geweld. Een verdachte die aanwezig was, werd opgepakt. De politie is bezig met het onderzoek. De verdachte zal sowieso worden verhoord.

(JoGe)