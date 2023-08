PODCAST KOERS. De WK-voorbeschouwing: “Wout van Aert zit tussen wal en schip. Zijn redding is misschien Mathieu van der Poel”

Het super-WK in Glasgow komt eraan en met parcoursen die op maat zijn van de klassieke renners met snelle benen zitten we goed met Lotte, Remco, Wout en Jasper. Chef Wielrennen Wim Vos ging een paar maanden geleden al een kijkje nemen in Glasgow en wikt en weegt bij podcasthost Michaël Van Damme onze kansen. Annelies Rutten beleefde van dichtbij de mirakeltour van Lotte Kopecky. En die was eigenlijk maar op een opwarmertje was voor de komende tien dagen.