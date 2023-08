“Onze shop is al te klein om alle producten die we in huis hebben te etaleren”, zegt Teodora. — © Serge Minten

Hasselt

Teodora Ivanova (41) heeft in de Gaarveldstraat in Runkst de eerste Bulgaarse specialiteitenwinkel in de provincie geopend. “De Bulgaren die hier wonen, vinden heel moeilijk voedingsproducten uit ons thuisland. Maar we hopen ook dat de Belgen hier eens komen kijken.”