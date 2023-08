Polen stuurt meer troepen naar grens met Wit-Rusland na “schending luchtruim”

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Minsk op om het incident “onmiddellijk en in detail” uit te leggen. De Wit-Russische afgevaardigde in Polen is op het matje geroepen. Het ministerie van Defensie heeft de NAVO op de hoogte gebracht van het incident en zet meer troepen aan de grens, inclusief gevechtshelikopters.

De spanningen tussen Polen en Wit-Rusland lopen op sinds het Russische huurlingenleger Wagner zich op Wit-Russisch grondgebied schuilhoudt na de mislukte coup van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin vorige maand. De Poolse regering vreest dat Wagner-strijders Polen zullen binnendringen samen met illegale migranten.

De woordvoerder van de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, John Kirby, verklaarde dinsdag dat de VS niet op de hoogte zijn van dergelijke dreigementen aan het adres van Polen of andere NAVO-lidstaten. Maar ook de Litouwse president Gitanas Nauseda waarschuwde deze week voor “allerhande provocaties” door het Wagner-huurlingenleger aan of over de grens met zijn land.