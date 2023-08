Een lange aanloop waar een serieuze prof nooit in de problemen zal komen. Klimmetjes die “twee keer niks zijn”. En zoveel bochten dat hij ze niet geteld kreeg. Toen Serge Pauwels, assistent-bondscoach bij de Belgen, het WK-parcours zag, was hij niet teleurgesteld. “Zowel Evenepoel als Van Aert gaan hier het verschil kunnen maken.” Pauwels over de vijf sleutelpunten op het parcours.