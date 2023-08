Tuur Dierckx heeft opvallende nieuwe uitdaging in Griekenland beet

Tuur Dierckx zet zijn carrière verder in Griekenland. De 28-jarige flankspeler heeft zopas een contract voor een seizoen (met optie op een extra jaar) ondertekend bij Atromitos, de club uit Athene waar ook Laurens De Bock (ex-Club Brugge) en Denzel Jubitana (ex-Waasland-Beveren) actief zijn.

Bij Westerlo werd zijn aflopend contract in het tussenseizoen niet verlengd. Dierckx speelde drie seizoenen voor Westerlo en kwam in 61 competitieduels in actie. Daarin scoorde hij negen keer. Eerder speelde de ex-jeugdinternational voor Waasland-Beveren, Antwerp, KV Kortrijk en Club Brugge. De laatste maanden onderhield hij individueel zijn conditie.