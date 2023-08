Een zware vertrouwensbreuk, dat zou aan de basis liggen van het geweldincident tussen topchef Willem Hiele en zijn maître d’hôtel.“Daardoor is hij even de pedalen verloren”, zo klinkt het in de entourage van Hiele. Het parket van Brugge wil hem vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.