Russische vrouw ontsnapt na 14 jaar van ontvoerder

In de Russische stad Tsjeljabinsk is een man gearresteerd op verdenking van moord op een vrouw. Hij wordt ook beschuldigd van de ontvoering van een tweede vrouw, die hij veertien jaar lang zou hebben opgesloten. Dat hebben autoriteiten dinsdag gemeld.

De verdachte is een man van 51. De zaak kwam aan het licht toen zijn moeder een ambulance belde vanwege zijn psychologische toestand. Dat gaf de 33-jarige vrouw die in zijn huis werd opgesloten de kans om te ontsnappen.

In een verklaring aan de politie getuigde de vrouw dat ze op haar negentiende was ontvoerd door de man. Hij zou haar hebben geslagen en verkracht.

In het huis vond de politie de restanten van een ander slachtoffer onder de grond. Hij zou haar in 2011 hebben neergestoken en in stukken gesneden.

Momenteel verblijft de verdachte in het ziekenhuis voor observatie. Omdat de politie gelooft dat zijn moeder op de hoogte was van de feiten, werd ook zij aangehouden. Zelf blijft ze volhouden dat de ontvoerde vrouw vrijwillig bij haar zoon inwoonde.