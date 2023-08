Lanaken/Mol

92 jaar is ze, en ze woont in een woon-zorgcentrum. Toch gaat Truike Vincken uit Lanaken na 50 jaar nog mee op kamp als kookbomma van Chiro Meilach. “Ik sta elke dag vroeg op om 15 kilo patatten te schillen”, glimlacht Truike, terwijl ze de eerste aardappel van het kamp in Mol schilt.