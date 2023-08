Wat voor weer wordt het zondag tijdens het WK? Typisch Schots: zon met kans op regen

Door het vele draaien en keren in de straten van Glasgow wordt er door de renners nog meer belang gehecht aan de weersvoorspellingen voor komende zondag. Wij legden ons oor te luister bij het instituut der instituten, de eerbiedwaardige BBC. Hun ‘weather service’ voorspelt voor komende zondag een typisch Schots weertje. De dag start bewolkt, kort voor de middag komt de zon voor een eerste keer piepen. Maar vanaf dan gaan zon en lichte regenval elkaar afwisselen, volgens de BBC-voorspellers. Het kwik stijgt naar 17 graden en de wind waait matig uit het westen. De kans op regen ligt in de piekuren van de koers op veertig procent. Gezien het technische karakter van het lokale circuit is een droge finale gewenst, maar is ze zeker niet gegarandeerd.

Erger wordt het voor de juniores zaterdag. In de voormiddag wanneer de meisjes hun wedstrijd rijden, zal het bijna doorlopend regenen. In de namiddag bij de jongens zal de zon er misschien doorkomen maar is er dan weer grote kans op onweer.