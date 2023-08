Elisa Longo Borghini past voor WK wielrennen wegens aanhoudende huidinfectie

“Elisa lijdt aan een huidinfectie aan de bovenkant van de linkerdij. De symptomen veroorzaken pijn en koorts die haar nog steeds thuis in bed houden, waardoor een intensieve antibioticakuur noodzakelijk is geworden, die vanaf vandaag minstens een week zal duren,” zei Gaetano Daniele, hoofdarts bij Lidl-Trek. “Tijdens de behandeling is het niet mogelijk om een training te overwegen. In het beste geval, als de antibioticakuur de gewenste resultaten oplevert, zou Elisa over een dag of tien weer rustig kunnen rijden. Dan pas kunnen we beginnen te praten over een terugkeer in competitie.”

De ex-winnares van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is uiteraard ontgoocheld over het missen van het WK. “Ik kan nauwelijks de woorden vinden om mijn huidige gemoedstoestand uit te leggen. Mentaal is het een zware klap, die helaas komt in een toch al moeizaam seizoen. Mijn opgave in de Tour was al een enorme teleurstelling, want ik had het gevoel dat ik een geweldige finale in de benen had. Het was pijnlijk, dat zal ik niet ontkennen.”

“Hoewel de fysieke en mentale klappen altijd pijn doen, ben ik nooit bij de pakken blijven zitten en wil ik alleen maar vooruit kijken. Stoppen op dit punt van het seizoen was het laatste wat ik wilde, maar de prioriteit moet mijn gezondheid zijn. Ik richt me op het genezingsproces en herstel op mijn best. Het verstek voor het WK is pijnlijk, maar ook de enige keuze die ik had. Ik zal duimen voor mijn teamgenoten.”