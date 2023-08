Bijna zes jaar na zijn ontslag als trainer van Anderlecht is René Weiler terug in België. Met Servette Genève kijkt hij woensdagavond KRC Genk in de ogen. De Zwitser verloor nog nooit tegen blauw-wit. Met Anderlecht won hij twee keer, vorige week werd het in Genève 1-1. “Mooie herinneringen, maar daar koop ik niets mee.”