Twee openluchtplantages ontdekt in Maasmechelen: wietteelt in weilanden

In de open natuur in Maasmechelen zijn de voorbije dagen twee cannabisplantages ontdekt. De planten groeiden in een weiland, verscholen achter struikgewas. De politie spoort de ‘kwekers’ op.

De politie trof dinsdag zo’n honderd cannabisplanten aan in een weide achter de struiken van de Schipperstraat, in de omgeving van het kanaal, in Maasmechelen. Op zondag werd een plantage in openlucht ontdekt in Leut, in de Sint-Pietersstraat ter hoogte van de Maasdijk. Daar stonden zo’n 200 planten in een weide, ook die was niet meteen zichtbaar door het struikgewas. Alle planten zijn vernietigd. Politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt wie achter de wietteelt zit. De politie vraagt aan wandelaars om zeker te melden wanneer er wietplanten in de natuur groeien.

Indien je tijdens een natuurwandeling op dergelijke cannabisplantages uitkomt, aarzel dan niet om dit onmiddellijk aan de politie te melden via het telefoonnummer 089/47.47.47 of pz.lama@police.belgium.eu.