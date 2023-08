“Een inspiratie voor iedereen met een normaal lichaam”: Bab Buelens toont haar litteken op nieuwe bikinifoto’s

Op Instagram, waar het dagelijkse koek is dat actieve gebruikers hun foto’s bewerken om onvolmaaktheden aan hun lichaam onzichtbaar te maken of weg te werken, wordt bijzonder enthousiast gereageerd op de foto’s die Bab Buelens deelde. Zij is op vakantie in Kroatië met haar echtgenoot en collega-acteur Vincent Banic en pronkt daar met een zwarte bikini.

Heel zichtbaar op de foto’s is het verticale litteken dat ze heeft overgehouden aan een operatie aan haar buik, die nodig was omdat de zeldzame aandoening NCS bij haar werd vastgesteld. “Een inspiratie voor al de normale meisjes met niet het perfect lichaam. Ik heb ook een groot litteken op mijn buik, maar ik ben er fier op”, is een van de vele reacties. Of ook nog: “Je littekens maken je juist mooier” en “Je ziet er prachtig uit”. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is niet de eerste keer dat Buelens met dat litteken pronkt. Vorig jaar deed ze het ook al eens op Instagram, net als voor een kledinglijn waarvoor ze reclame maakt. Ze wil er anderen mee inspireren, zei ze er al over in een interview met Het laatste nieuws. Iets waar ze duidelijk in slaagt.