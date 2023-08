Nieuwe film van Ninja Turtles morgen in de zalen: schildpadden voor het eerst te zien als tieners

Wie fan is van de Ninja Turtles kan vanaf woensdag naar de allernieuwste film gaan kijken in de cinema. In ‘Ninja Turtles: Mutant mayhem’ hopen de broers, na zich jarenlang verscholen te hebben, New York voor zich te winnen. Met hulp van hun nieuwe vriendin April O’Neil gaan ze de strijd aan met een mysterieuze misdaadorganisatie, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. Zeker niet als ze een mutantenleger achter zich aan krijgen.