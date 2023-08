Yanina Wickmayer herpakt zich na eerste set en stoot door naar achtste finales WTA Praag

Wickmayer speelt in de achtste finales tegen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA-- 99). Die versloeg de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA-103) met 6-2 en 6-4. Wickmayer speelde twee keer eerder tegen Korpatsch en trok telkens aan het langste eind. In 2017 versloeg ze de 28-jarige Duitse in de eerste ronde in Poitiers met 6-1, 4-6 en 6-2 en in de achtste finales in Trnava met 6-4, 3-6 en 6-1.

Afgelopen week bereikte Wickmayer op het toernooi in Warschau de halve finales, waarin ze verloor van ‘s werlds nummer een Iga Swiatek. Met de Britse Heather Watson won ze wel het dubbelspel in de Poolse hoofdstad.