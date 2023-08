Hasselt

Door de nieuwe digitaliseringswet komt er een einde aan de kilometerslange papieren archieven in onze rechtbanken. Niets te vroeg, bewijst een bezoek aan het gerechtsgebouw in Hasselt. “Ons archief is vier kilometer lang, jaarlijks verbruikt de rechtbank van eerste aanleg Limburg zo’n 1,5 miljoen A4’s.”