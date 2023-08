Politie vat Hasseltse fietsendief wanneer die op gestolen fiets door stad rijdt

LEES OOK. Fietsdief gevat in Diepenbeek

Een politieploeg betrapte de man op de fiets. Hij had vrijdag een fiets gestolen op de Grote Markt in Hasselt. Analyse van de camerabeelden bracht de dief in beeld. Aan de hand van die camerabeelden konden agenten de man maandag herkennen op die gestolen fiets. De verdachte werd meteen meegenomen voor verhoor. Het slachtoffer kon zijn fiets ophalen in het politiehuis.

Een dag eerder werd een 20-jarige Diepenbekenaar gevat na de diefstal van een mountainbike in Diepenbeek. Ook die fiets kon worden terugbezorgd aan de eigenaar.