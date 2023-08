‘Big brother’ komt terug, en jij kan je nu al inschrijven

Wie volgt de Nederlandse winnaars Jill en Salar, en Vlaming Bart op? Dat is de vraag der vragen die het vierde seizoen van Big brother probeert te beantwoorden. Aan winnen hangt dan ook een mooie geldprijs vast. Vorig seizoen lag de prijzenpot op 73.388 euro. Wie daar oren naar heeft, en er niet mee zit om maximaal honderd dagen lang opgesloten te zitten met andere bewoners, en uiteraard 24 op 7 gevolgd te worden door camera’s, kan zich vanaf nu inschrijven. Dat doe je via www.goplay.be. De presentatie ligt dit jaar opnieuw in handen van Tatyana Beloy en de Nederlandse Geraldine Kemper. De reeks wordt in het voorjaar van 2024 uit gezonden op Play4 en Goplay.