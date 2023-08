EK veldrijden voor de tweede keer in België: Middelkerke organiseert editie van 2025

De Europese kampioenschappen veldrijden zullen op 8 en 9 november 2025 voor het eerst in Vlaanderen plaatsvinden. Middelkerke, waar traditioneel de Noordzeecross plaatsvindt, kreeg de organisatie toegewezen. Het is de tweede keer dat het EK naar België komt. Vorig jaar vormde de Citadel van Namen het decor.

Dit jaar vindt het EK op 4 en 5 november plaats in het Franse Pontchâteau. In 2024 is het Spaanse Pontevedra gastheer.