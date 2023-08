92-jarige Jan kan zijn hobby als radioamateur nog eens uitoefenen in woonzorgcentrum

Twee leden van de Amateur Radio Club MLB, een vereniging voor radio- of zendamateurs in Genk, brachten zopas een bezoekje aan hun erevoorzitter Jan (92) in WZC Uilenspiegel in Genk. Jan, radioamateur met roepnaam ON5JD, is nog steeds zot van zijn hobby. Niels en Peter zorgden ervoor dat hij die nog eens kon beleven.

“Radioamateurisme is een zeldzame en unieke hobby”, zo vinden Niels (roenaam ON3NE) en Peter (ON1PV), twee leden van de Amateur Radio Club MLB. “Met zenders en ontvangers maken radioamateurs zo veel mogelijk verbindingen met andere radioamateurs over de hele wereld. De passie van Jan is CW of morse. Dat is het seinen van berichten via de zender met een seinsleutel, zoals in lang vervlogen tijden. Denk maar aan de marconist op de Titanic.”

Niels en Peter waren onlangs op bezoek bij hun erevoorzitter Jan. “We hadden het idee opgevat om ter plaatse een opstelling te maken met een draadantenne, een zender en nog wat randapparatuur", vertelt Peter. “Zo zou Jan zijn geliefde hobby nog eens kunnen beleven.”

© Peter Vanrusselt

Draad tussen parasol en boom

En zo gezegd, zo gedaan. “Bij onze aankomst was Jan aangenaam verrast, al herkende hij ons niet meteen en wist hij niet goed wat hij van dit bezoek moest verwachten”, klinkt het. “Nadat we ons voorgesteld hadden en zijn geheugen weer een beetje op gang kwam, was hij helemaal mee. Toen we ons materiaal, de zenders, kabels en antennes, begonnen uitpakken en installeren, fleurde Jan helemaal op. Dat was uiteraard de bedoeling.”

In de achterliggende tuin van het gebouw hadden Niels en Peter een eenvoudige draad gespannen tussen de voet van een parasol en een treurwilg. “Aan het raam in het gebouw hadden we op een klein tafeltje onze transceivers en toebehoren geplaatst en aangesloten”, vertelt Peter. “Even alles nakijken, afstemmen, tunen en we waren vertrokken. Jan zijn vingers begonnen al te jeuken. We hadden voor hem de zender afgestemd op het begin van de 20 meter band, waar Jan naar hartenlust kon luisteren naar allerlei CW-verkeer.”

Er waren ook heel wat geïnteresseerden in het verblijf die kwamen kijken en luisteren en Jan om uitleg vroegen. “Zowel de bewoners, als de begeleiders van het verblijf waren heel enthousiast en hadden Jan nog nooit zoveel horen praten en uitleggen over zijn hobby. Het was voor ons allemaal een zeer aangename namiddag. En wij hopen vooral dat Jan genoten heeft.”