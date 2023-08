Lotte Kopecky pronkt op metershoge foto aan gemeentehuis van Assenede: “Aftellen naar het WK is begonnen”

Lotte Kopecky hangt nu ook aan het gemeentehuis in Assenede. — © if

Lotte Kopecky is gespreksonderwerp nummer één in Assenede. “Het leeft gewoon keihard onder de mensen. Iedereen is superfier. En het werkt verbindend”, zegt communicatieverantwoordelijke Kristof Vereecke. “Ondanks het slechte weer laat Lotte de zon stralen in de Asseneedse harten.”

En de gemeente Assenede regisseert mee de ‘Lottegekte’. In oktober vorig jaar was er al een groot volksfeest. Bijna 1.000 mensen kwamen langs om hun wielerkampioene na al die successen op tv ook in het echt te zien. Intussen blijft de Asseneedse verrassen, verbazen en scoren. Lotte zet Assenede op de wereldkaart, en daar zijn ze in het Krekendorp dankbaar voor.

Aftellen naar het WK

Sinds vorige week staat Kopecky in de gele trui bovenaan de Facebookpagina van de gemeente. Intussen verschenen er ook borden met haar foto langs de invalswegen van de vier dorpen van Assenede en sinds dinsdag pronkt de tweede van de Tour de France Femmes ook op een metershoge foto aan het gemeentehuis. Met één boodschap. “Het aftellen naar het WK in Glasgow is begonnen... Assenede als één blok achter Lotte.”