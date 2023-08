Onbekende dropt spuit met ‘sperma’ en ongepaste boodschap in brievenbussen

De lokale politie heeft een verdachte geïdentificeerd die de voorbije dagen in meerdere brievenbussen van de wijk Deuzeld een met sperma gevulde spuit had gestoken.

“We ontvingen de voorbije weken zo’n zevental bizarre meldingen van inwoners die een spuit met sperma met een korte boodschap terugvonden in hun brievenbus”, vertelt politiewoordvoerder Els Jacobs.

“We onderzochten de feiten en onze mensen konden de verdachte identificeren. We vragen de Schotenaren om alsnog melding te doen bij de politie mocht je ook zelf zo’n spuit ontvangen hebben. Dat kan door te bellen naar 03-680.12.70, toch tijdens de kantooruren.”

Of het echt om sperma ging, is niet duidelijk. De politie spreekt van een vloeistof die ‘lijkt op mannelijk zaad’. Telkens was er ook een korte boodschap of ongepaste uitnodiging bij. Soms was de niet bestelde zending vergezeld van verpakkingen van medicatie tegen schizofrenie, psychoses en hallucinaties.(jaa)